La serie tv di Harry Potter sta per diventare realtà. Secondo un report di Bloomberg, il primo a lanciare la notizia, HBO Max starebbe sviluppando un adattamento televisivo della saga di JK Rowling.

Stando ai primi dettagli, ogni stagione della serie tv di Harry Potter sarà basata su uno dei sette libri dell’autrice. Quest’ultima, inoltre, sarà coinvolta in modo creativo nella serie, ma non in qualità di creatrice o showrunner. Le discussioni sul progetto sono ancora in corso, ma la società madre Warner Bros. Discovery terrà un evento stampa mercoledì prossimo per il suo servizio di streaming (che potrebbe includere un nuovo nome tanto atteso), dove si potrebbe parlare proprio della serie sul maghetto di Hogwarts.

Si tratta ovviamente di uno scoop che ancora deve trovare conferme ufficiali, quindi la notizia è da prendere con le pinze.

Le avventure di Harry Potter sono già state trasportate sullo schermo in 8 film (con l’ultimo libro diviso in due parti), usciti al cinema tra il 2001 e il 2011. Le pellicole hanno avuto un successo planetario e hanno lanciato al cinema gli allora giovani protagonisti: Daniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint. I film vengono annualmente riproposti sulle reti italiane, raccogliendo davanti allo schermo sempre ottimi ascolti nella prima serata.

Si parlava di una serie tv di Harry Potter già nel 2021, quando il primo film della saga (Harry Potter e la Pietra Filosofale) ho festeggiato il ventennale dalla sua prima uscita al cinema. Radcliffe e i suoi co-protagonisti si sono riuniti per uno speciale di HBO Max, Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, che ha debuttato lo scorso anno anche in Italia, visibile su Sky.

