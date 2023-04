Finalmente anche in Europa comincia ad essere disponibile il mega aggiornamento del Samsung Galaxy S23 di aprile, quello che migliora sensibilmente le prestazioni della fotocamera e di cui OM si è già occupato nello scorso weekend. Il corposo rilascio era partito solo in Sud Corea ma ora inizia ad essere a disposizione anche nel vecchio continente, in primis sembrerebbe in Germania (e probabilmente anche in Italia nel giro di qualche ora).

Di qualche aggiornamento stiamo parlando? L’update pensato per il Samsung Galaxy S23, S23 Pus e S23 standard viene fornito con il firmware S91xBXXU1AWC8, in pratica lo stesso appena rilasciato anche in terra asiatica. Le sue dimensioni si confermano davvero importanti, come pure preannunciato. Nei 936,02 MB di pacchetto sono incluse numerosissimi miglioramenti per la fotocamera appunto ma anche la patch di sicurezza del mese di aprile.

Perché è importante procedere all’aggiornamento nuovo di zecca per i Samsung Galaxy S23? Oltre che di un’esperienza di maggiore sicurezza, i proprietari dei dispositivi top di gamma potranno vedere sensibilmente migliorare le prestazioni fotografiche dei loro device. Intanto, gli sviluppatori hanno corretto degli errori per i quali potevano comparire delle bande colorate all’interno di determinati scenari o degli sfarfallii durante alcune riprese video. Poi gli esperti hanno lavorato per migliorare la nitidezza delle immagini, contribuendo anche a risolvere la sfocatura intermittente nelle foto e la stabilizzazione. Per finire, si è provveduto anche ad un fix per il ritardo dell’otturatore, sempre in determinati contesti.

Come già riportato, l’update è in fase di distribuzione anche dalle nostre parti. La notifica di download potrebbe giungere già in giornata o ritardare qualche ora al massimo. Ad ogni modo, la presenza o meno del pacchetto potrà essere verificata in ogni momento sul proprio esemplare di Samsung Galaxy S23, attraverso il consueto percorso che passa attraverso le impostazioni, poi la scheda Aggiornamento software e infine il comando Scarica e installa.

Continua a leggere su optimagazine.com