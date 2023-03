C’è grande attesa oggi per la sfida in programma a Miami, con Sinner-Rublev che a detta di molti rappresenta uno dei match più interessanti tra quelli in programma in giornata. Dopo le analisi antecedenti alla sfida con Dimitrov, come osservato con l’articolo pubblicato nel fine settimana, questo martedì tocca dunque guardare avanti. Già, perché il match è complicato, se non altro perché si affrontano due teste di serie in un Masters 1000 e l’avversario del nostro tennista numero uno in Italia appare tutto sommato in buon momento di forma

Probabile orario Sinner-Rublev a Miami: a che ora giocano le due teste di serie con fuso italiano

Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un incontro equilibrato, visto che Sinner-Rublev rappresenta il primo scoglio particolarmente insidioso per l’azzurro a Miami. Inevitabile che Sinner possa godere dei favori del pronostico, anche perché reduce da un ottimo Indian Wells, dove si è arreso solo ad un incontenibile Alcaraz, ma è chiaro che la bilancia penda minimamente dalla sua parte. Sarà interessante capire come i due approcceranno il match, anche in base alle condizioni climatiche in Florida, che in questo periodo dell’anno sono assai differenti rispetto all’Europa.

Detto questo, Sinner-Rublev dovrebbe andare in scena attorno alle 17 italiane. Insomma, le ultime informazioni ci dicono che potrebbe essere uno dei primi match in programma oggi 28 marzo, ma come ben sanno tutti gli appassionati di tennis, il programma giornaliero di un torneo simile potrebbe andare incontro ad uno scossone da un momento all’altro.

Insomma, occhi aperti, perché Sinner-Rublev è un enigma ancor prima che le due teste di serie scendano in campo a Miami. Sinner sta bene, ma deve migliorare il servizio per portare a casa più punti “facili”, ottimizzando la gestione delle sue energie in questo torneo.