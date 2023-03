Tra i raggiri social del momento c’è la truffa outelet Maisons du Monde che circola su Facebook in questi primissimi giorni di primavera. Il noto brand non ha nulla a che fare con link sponsorizzati che molti potrebbero ritrovarsi in bacheca, con la promessa di sconti eccezionali sui prodotti di arredamento in vendita sul sito e nei negozi che fanno capo proprio a questo marchio.

Siamo al cospetto di un tentativo di truffa abbastanza nuovo e mai venuto alla ribalta, almeno nel recente passato. L’annuncio dell’outlet Maisons du Monde compare nel feed social Facebook di tanti. Si tratta di un collegamento ipertestuale che promette di accedere ad una pagina con prodotti in grande sconto, con un risparmio netto di circa il 50%. Così non è, in verità: il brand non c’entra nulla con una simile promozione di scena sui social. Semmai dei cybercriminali sfruttano la notorietà del marchio per irretire vittime. Queste ultime saranno traghettate su un portale e-commerce che assomiglia molto a quello originale. Qui ci saranno diverse proposte super convenienti ma del tutto false. Al momento delll’acquisto dei prodotti, i malcapitati di turno non solo effettueranno transazioni fantasma (ossia senza la reale consegna della merce) ma metteranno anche in mano a delinquenti i loro dati di pagamento.

A dire il vero, la stessa Maisons du Monde attraverso i canali ufficiali sta realmente promuovendo degli sconti primaverili in questi giorni. Per questo motivo, la truffa protagonista di questo approfondimento appare più pericolosa che mai. Gli amanti del brand farebbero bene a visitare direttamente il sito ufficiale del rivenditore se intenzionati a nuovi acquisti. Il consiglio utile è sempre quello di non seguire alcun link sponsorizzato su Facebook come su altro social network e magari neanche diffuso attraverso stupide catene WhatsApp via chat. I rischi sono reali e concreti.

