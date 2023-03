Blue Bloods 14 ci sarà: la CBS ha rinnovato la serie per la quattordicesima stagione. La notizia era dietro l’angolo, dopo che la rete americana aveva confermato per la prossima stagione televisiva molti dei suoi programmi di punta.

Attualmente in onda con la tredicesima stagione (quasi in contemporanea con l’Italia), Blue Bloods detiene ascolti record negli USA: media di 9,5 milioni di spettatori totali. Tra le 13 serie dramma che la CBS ha mandato in onda in questa stagione televisiva, la serie tv è al terzo posto negli ascolti (dietro solo a NCIS e FBI).

“Blue Bloods ha dominato il venerdì sera sin dalla sua premiere ed è rimasto un’ancora importante nel palinsesto vincente della CBS”, ha dichiarato il capo della CBS Entertainment Amy Reisenbach in una nota. “Guidati dall’eccezionale Tom Selleck e da un cast e un team creativo incredibile, gli spettatori continuano ad abbracciare le storie dei Reagan, la loro famiglia delle forze dell’ordine e la drammatica narrazione della serie”.

Il rinnovo di Blue Bloods 14 era nel limbo. Lo scorso mese, la CBS aveva fatto sapere di aver avviato delle trattative con la produzione per cercare di riconfermare tutti i membri del cast per la prossima stagione. Gli accordi stavano andando “nella giusta direzione”, secondo quanto riportato da Deadline, sebbene ci sia stata qualche complicazione. La CBS infatti ha imposto dei tagli piuttosto ingenti alla produzione, dato che Blue Bloods è una delle serie tv più costose della rete, che vanta ben sette attori protagonisti a tempo pieno, e un minimo di cinque attori ricorrenti che compaiono in ogni episodio.

A quanto pare, sia il cast che i produttori hanno accettato di effettuare dei tagli agli stipendi affinché Blue Bloods potesse continuare ad andare in onda. La quattordicesima stagione è quindi attesa negli Stati Uniti a settembre 2023.

