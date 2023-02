Blue Bloods 14 è forse a rischio? Attualmente alla sua tredicesima stagione, il dramma poliziesco interpretato con protagonista Tom Selleck è una delle cinque serie della CBS che non è stata ancora rinnovata. Ma non è l’unica: anche il team di SWAT attende notizie di una conferma.

Deadline spiega che sia Blue Bloods che SWAT sono in trattative per il rinnovo, ma a una condizione. Infatti entrambi gli show sono abbastanza costosi, e la rete americana avrebbe proposto alle due produzioni dei tagli al budget – tra i punti che devono essere risolti. Sebbene Blue Bloods sia calata in termine di ascolti e ratings, la serie tv resta uno dei prodotti di punta della CBS. Ormai è diventata una pratica comune per le reti di trasmissione generaliste chiedere riduzioni del budget per le serie di lunga durata che naturalmente diventano più costose con il passare del tempo.

Ci sono state voci sul fatto che i tagli per i quali la CBS stava spingendo su Blue Bloods fossero piuttosto profondi, mettendo il futuro dello show in un limbo. Tuttavia, sempre secondo Deadline, dopo settimane di impasse, sembra che i negoziati finalmente stiano andando nella giusta direzione e la rete spera di avere il via libera per realizzare Blue Bloods 14.

Prodotto da CBS Studios, il longevo dramma poliziesco è stato per anni una fonte di guadagno per l’azienda con ottime prestazioni su CBS, dove, anno dopo anno, ha conquistato sempre più un pubblico maggiore non solo in patria. Anche all’estero, Blue Bloods è molto apprezzato, basti pensare qui in Italia.

Su Rai2, la serie tv va in onda attualmente con la tredicesima stagione in prima assoluta, ogni domenica. Inoltre, lo show viene riproposto su RaiPlay, e di tanto in tanto, la rete trasmette anche le repliche delle passate stagioni.

