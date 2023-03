Le riprese di Blanca 2 sono in corso. La fiction rivelazione prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, si continua a girare a Genova, e si preannunciano diverse novità per la prossima stagione.

Blanca è stata la serie tv rivelazione della stagione 2021. Per il suo ruolo, la protagonista Maria Chiara Giannetta è stata premiata ai Nastri d’Argento come migliore attrice protagonista. Nel cast ritroveremo anche Giuseppe Zeno (l’affascinante ispettore Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni/Sebastiano) e Enzo Paci (il commissario Bacigalupo). E ovviamente si aspetta di rivedere sullo schermo Linneo, l’amata bulldog americana che accompagna Blanca, interpretata dalla cagnolina Fiona.

TV Sorrisi e Canzoni è riuscito a stare sul set per una giornata, catturando qualche immagine e le prime anticipazioni su Blanca 2. Dalle parole di Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca Ferrando, si apprende che: “Nelle nuove puntate Blanca diventa ufficialmente consulente di polizia, specializzata nella decodifica e nell’interpretazione dei file audio, ed è un motivo di grande orgoglio”, ha raccontato l’attrice al settimanale cartaceo. “Ora, sempre accompagnata dal suo inseparabile cane Linneo, dovrà confrontarsi con l’ingresso di nuovi personaggi.”

Le new entry non sono ancora state annunciate. Accanto alla Giannetta, c’è ancora Giuseppe Zeno nel ruolo dell’ispettore di polizia Michele Liguori. In questa seconda stagione, “rimane un personaggio malinconico, ma continuerà a lasciarsi trascinare dal turbinio di emozioni di Blanca che, come una lama di luce, fa breccia nella sua vita”, ha anticipato Zeno a Sorrisi.

Ci sarà quindi ancora da esplorare la dinamica tra Blanca e Liguori, mentre non è ancora chiaro in che modalità tornerà Spollon nel cast. Il suo personaggio, Sebastiano, dopo aver avviato una vendetta nei confronti della protagonista, che da giovane lo aveva accusato per errore di aver ucciso sua sorella, si è redento nel finale di stagione.

