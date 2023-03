Annunciato il nuovo calendario dei concerti di Giorgia nel 2023. La voce soul italiana, reduce dall’esperienza sanremese con Parole Dette Male, passerà buona parte di quest’anno sul palco con una doppia versione del suo Blu Live, la stagione dei concerti per promuovere il nuovo album Blu.

Concerti di Giorgia nel 2023: il tour estivo

Di seguito tutte le date dei concerti di Giorgia nel 2023.

11 luglio FERRARA – Ferrara Summer Festival

13 luglio MATERA – Castello Tramontano

16 luglio SIRACUSA – Teatro Grego

21 luglio TORRE DEL LAGO (LU) – Gran Teatro All’Aperto Puccini

22 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Summer Festival

26 luglio CERVERE (CN) – Anfiteatro Dell’Anima

27 luglio BARD (AO) – Forte

Le prevendite per i biglietti dei concerti di Giorgia nel 2023 in estate saranno disponibili su TicketOne e tutti gli altri circuiti autorizzati a partire dalle ore 18 di martedì 28 marzo.

Il tour indoor e il nuovo album Blu

Come detto in apertura, il 2023 di Giorgia sarà essenzialmente sul palco. La cantautrice di Come Saprei, infatti, è già pronta per il tour indoor che partirà dai teatri con una prima data al San Carlo di Napoli il 2 maggio e l’ultima al Teatro Dell’Opera di Roma il 12 giugno.

Non è tutto: dopo la sessione estiva, Giorgia riproporrà la sua musica dal vivo con un nuovo tour invernale nei palazzetti con una prima data al Mediolanum Forum di Assago il 7 novembre e uno spettacolo di chiusura allo Stadium di Rimini il 16 dicembre. Ecco il calendario completo:

Teatri lirici 2023

02 maggio – NAPOLI, Teatro San Carlo

03 maggio – BARI, Teatro Petruzzelli

05 maggio – MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

11 maggio – CREMONA, Teatro Ponchielli

14 maggio – COMO, Teatro Sociale

22 maggio – VERONA, Teatro Filarmonico

24 maggio – PARMA, Teatro Regio

30 maggio – FIRENZE, Teatro Della Pergola

31 maggio – REGGIO EMILIA, Teatro Valli

03 giugno – TRIESTE, Teatro Rossetti

08 giugno – BERGAMO, Teatro Donizetti

12 giugno – ROMA, Teatro dell’Opera Palasport 2023

07 novembre – MILANO, Mediolanum Forum

11 novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

18 novembre – MANTOVA, Palaunical

23 novembre – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

24 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

28 novembre – PADOVA, Kioene Arena

01 dicembre – BARI, Palaflorio

02 dicembre – EBOLI (SA), Palasele

05 dicembre – REGGIO CALABRIA, Palacalafiore

09 dicembre – BRESCIA, Brixia Forum

13 dicembre – TORINO, Pala Alpitour

16 dicembre – RIMINI, Stadium

Il nuovo album Blu è uscito il 17 febbraio 2023 e include Parole Dette Male oltre al duetto con Gemitaiz nel brano Ogni Chance Che Hai.

