Il nuovo album di Giorgia è Blu. La cantautrice romana lo ha appena annunciato sui social, con tanto di copertina, tracklist e data di uscita.

Recentemente Giorgia ha pubblicato il singolo Normale, seconda anticipazione della nuova avventura discografica dopo Tornerai che oggi ha un nome e una data. Blu sarà fuori il 17 febbraio 2023. Nella copertina, uno scatto di Brigitte Niedermair per un progetto grafico di Corrado Grilli, mostra la cantautrice riprodotta come l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, simbolo dell’arte rinascimentale.

Di seguito la tracklist del nuovo album di Giorgia:

01 Meccaniche Celesti

02 Normale

03 Atacama

04 Parole Dette Male

05 Senza Confine

06 Sì O No

07 Se

08 Ogni Chance Che Hai (feat. Gemitaiz)

09 Tornerai

Come si può notare, nella traccia Ogni Chance Che Hai Giorgia duetta con Gemitaiz. La cantautrice romana descrive così il suo nuovo percorso discografico:

“Tra anima e ragione, tra cielo e terra, tra lo spirito e la mente in bilico, leale io credo al sentimento anche nel dubbio, nello sbaglio, vincerà il cielo con le sue forme di stelle, il cielo sopra il cielo dentro, un infinito un mistero, profondo, blu”.

L’ultimo disco in studio di Giorgia è Oronero (2016). Il nuovo album è prodotto da Big Fish. Per la cantautrice romana è l’inizio di un nuovo corso, già assaporato con Tornerai e Normale, in compagnia di autori eccellenti – Normale è stata scritta da Mahmood e Dardust, Tornerai da Ghemon e Francesca Michielin – di cui ancora non è possibile conoscere tutti i nomi.

Non manca, ovviamente, il singolo Parole Dette Male con cui Giorgia partecipa al Festival di Sanremo 2023 insieme ai big.

Continua a leggere su optimagazine.com