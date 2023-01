Appena dopo aver appreso la notizia del nuovo album, ecco il calendario completo dei concerti di Giorgia nel 2023 nei teatri e nei palazzetti. La cantautrice romana ha appena annunciato l’uscita del nuovo album Blu, fuori il 17 febbraio.

Concerti di Giorgia nel 2023: tutte le date

I biglietti per i concerti di Giorgia nel 2023 saranno disponibili a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 17 gennaio. Di seguito il calendario completo:

Teatri lirici 2023

02 maggio – NAPOLI, Teatro San Carlo

03 maggio – BARI, Teatro Petruzzelli

05 maggio – MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

11 maggio – CREMONA, Teatro Ponchielli

14 maggio – COMO, Teatro Sociale

22 maggio – VERONA, Teatro Filarmonico

24 maggio – PARMA, Teatro Regio

30 maggio – FIRENZE, Teatro Della Pergola

31 maggio – REGGIO EMILIA, Teatro Valli

03 giugno – TRIESTE, Teatro Rossetti

08 giugno – BERGAMO, Teatro Donizetti

12 giugno – ROMA, Teatro dell’Opera Palasport 2023

07 novembre – MILANO, Mediolanum Forum

11 novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

18 novembre – MANTOVA, Palaunical

23 novembre – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

24 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

28 novembre – PADOVA, Kioene Arena

01 dicembre – BARI, Palaflorio

02 dicembre – EBOLI (SA), Palasele

05 dicembre – REGGIO CALABRIA, Palacalafiore

09 dicembre – BRESCIA, Brixia Forum

13 dicembre – TORINO, Pala Alpitour

16 dicembre – RIMINI, Stadium

Il nuovo album Blu fuori nel 2023

Il 17 febbraio Giorgia pubblicherà il suo nuovo album Blu che includerà anche un duetto con Gemitaiz nella traccia Ogni Chance Che Hai e ovviamente il brano scelto per il Festival di Sanremo Parole Dette Male.

A proposito del disco, Giorgia in un messaggio criptico ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un viaggio più intimo rispetto alle produzioni precedenti. Recentemente in rete è comparso lo spoiler del testo del brano in gara a Sanremo, ma sia la cantante che il suo staff non sono risultati responsabili della soffiata.

Uno dei tanti incidenti che ricorrono ogni anno, a poche settimane dal fischio d’inizio del festival.

Continua a leggere su optimagazine.com