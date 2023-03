Probabilmente sgorgherà qualche lacrima ma volerà anche qualche cranio per un timido headbang, perché questo è l’effetto che fa Fighting Myself dei Linkin Park. Chester Bennington non è mai morto, e lo scopriamo oggi con questo inedito a sorpresa dall’edizione speciale di Meteora, uno dei migliori album della band.

Dopo Lost, Fighting Myself restituisce quella ruvidità genuina che era propria della voce del grande assente, capace di muoversi tra la dolcezza più raffinata e la rabbia più viscerale. Fighting Myself dei Linkin Park è la via di mezzo che abbiamo incontrato in altre occasioni eccellenti, quando le chitarre distorte di Brad Delson sposavano le battute marcatissime di Rob Bourdon, il tutto abbellito dalle incursioni di Joseph Hahn e incattivito dal rapping di Mike Shinoda, oggi punto di riferimento per l’eredità della band.

Fighting Myself rispetta lo schema-canzone della band: Shinoda domina le strofe, la voce di Chester Bennington risolve tutto nel ritornello che si apre tra distorsioni e hi-hat spalancati. Ci mancavano, questi Linkin Park. Con questo inedito gli eredi festeggiano i 20 di Meteora, uscito il 25 marzo 2003 come seguito ideale di Hybrid Theory e degno punto fermo della scena nu metal internazionale che grazie ai Linkin Park cambiò per sempre dal 2000 in poi.

Ciò che si respira con Fighting Myself è proprio il mood di Meteora, dato che il brano fu registrato esattamente durante le sessioni del disco. Il risultato ci fa capire che non può esserci un futuro per la band dopo la morte di Bennington, che si tolse la vita nel 2017. Più volte si vociferava circa un ritorno in scena dei Linkin Park con Deryck Whibley dei Sum 41 alla voce, ma sia quest’ultimo che lo stesso Mike Shinoda hanno più volte smentito questi rumor.

Now, sometimes these thoughts in my head speak so loud

Every little thing that I think about just built on top of the pain and doubt

Even though I wanna just let it out, I

Try to act like I don’t mind it, try to keep my mouth so quiet

But sittin’ there in my silence, just seems to amplify it

When I thought that keepin’ this inside would make it better

I never thought that I would end up ruining it forever

But everytime I think, I got everything put back together

I end up making more regrets, making more regrets

Falling from grace, I watch it all come apart

Knowing I could’ve changed it all from the start

Fighting myself, I always lose

Fighting myself, I always lose

I didn’t want you to think I’m worn out so easily

I wish I’d held it in, so you never knew what built up inside of me

Now, I don’t know how it overflows, spill out unwillingly

But now, everything that I learned to hate came out for you to see

I don’t want you to promise you can change everything and make it better

‘Cause you can bet, I’m gonna end up ruining it forever

And everytime you think, you got everything put back together

I end up making more regrets, making more regrets

Falling from grace, I watch it all come apart

Knowing I could’ve changed it all from the start

Fighting myself, I always lose

Fighting myself, I always lose

Falling from grace, I watch it all come apart

Knowing I could’ve changed it all from the start

Fighting myself, I always lose

Fighting myself, I always lose

I can’t run with this weight on my back

I can’t see ‘cause I’m focused on the past

I can’t breathe, I need to break free

From the anger that is constantly inside of me

I can’t run with this weight on my back

I can’t see ‘cause I’m focused on the past

I can’t breathe, I need to break free

From the anger that is constantly inside of me

Falling from grace, I watch it all come apart

Knowing I could’ve changed it all from the start

I can’t breathe, I need to break free

From the anger that is constantly inside of me

Falling from grace, I watch it all come apart

Knowing I could’ve changed it all from the start

I can’t breathe, I need to break free

From the anger that is constantly inside of me