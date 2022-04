Le ultime rivelazioni di Mike Shinoda sui Linkin Park sono arrivate durante una diretta su Twitch in cui il rapper della band del compianto Chester Bennington con i fan. Shinoda viene puntualmente interrogato sul futuro della band, e nel 2019 non aveva escluso la possibilità di ricominciare con un nuovo cantante, anche se con toni perentori aveva rifiutato l’idea di “sostituire Chester”. Più precisamente, Mike Shinoda aveva detto che qualora i Linkin Park trovassero un nuovo frontman dovrà essere “naturale” e indolore, senza forzature. Anche il DJ Joe Hahn aveva lasciato un barlume di speranza: “Non voglio dare una scadenza”, dunque non un “no” categorico.

Le indiscrezioni su Deryck Whibley

Tutto parte da quanto affermato da Deryck Whibley la scorsa settimana durante un’intervista per The Jasta Show. Chi ha memoria ricorderà che il frontman dei Sum 41 aveva duettato con i Linkin Park nel 2017 sulle note di Faint in occasione del concerto in memoria di Chester Bennington.

Per questo aspetto il conduttore Jamey Jasta lo ha incalzato sulla possibilità di entrare nei Linkin Park, specialmente a giudicare dal range e dal timbro vocale. Deryck Whibley non ha lasciato spazio ad equivoci:

“Penso che sia una missione impossibile. È impossibile mettersi nei suoi panni e non so se faranno mai di nuovo qualcosa. Non ho idea di come potrebbe essere. Non so davvero come qualcuno possa mai riuscire a prendere quel posto. Troppo difficile”.

Mike Shinoda sui Linkin Park

Gli aggiornamenti di Mike Shinoda sui Linkin Park servono principalmente a spegnere ogni hype. Per Mike Shinoda si è aperta la strada della carriera solista e in nessuno dei suoi progetti futuri trova spazio un percorso di continuità per la band. Dal 2017, per ovvi motivi, i Linkin Park hanno cessato l’attività e quasi da subito si sono rincorsi i rumor su un loro ritorno sulle scene.

“L’unica notizia relativa ai Linkin Park che ho da darvi è che, sì, ogni tanto ne parliamo ma non ci sono tour in vista, non c’è nuova musica, non ci sono album in previsione. Ricordate che non non accadrà, per ora non aggiungerò altro”.

Ancora, tra le dichiarazioni di Mike Shinoda sui Linkin Park e sul futuro della band il focus si sposta su chi insiste con l’ingresso di Deryck Whibley:

“Ogni volta che qualcuno della band dice o fa qualcosa, tutti cercano di costruire l’hype. Noi chiediamo con forza di non farlo, perché c’è solo dal rimanere delusi”.

Con le ultime dichiarazioni di Mike Shinoda sui Linkin Park dovrebbero cessare gli entusiasmi su una potenziale reunion della band, ma è risaputo che ciclicamente bisogna ribadire le smentite.