Nei migliori album dei Linkin Park troviamo la storia di una rinascita. Nei primi 2000 il nu metal ha trovato nuova linfa proprio grazie a band come quella capitanata dal compianto Chester Bennington, sull’onda di altri mostri sacri come i Limp Bizkit, i Korn, i Deftones e altri nomi eccellenti della nuova onda arrivata dall’altra parte dell’oceano. Oggi i loro brani sono annoverati nella grande storia del rock degli ultimi 20 anni, un vero e proprio punto di rottura nella scena alternativa internazionale.

Hybrid Theory (2000)

Per molti l’anno zero del nu metal dei primi 2000: Hybrid Theory si impone con merito nella scena internazionale grazie a singoli come Papercut, One Step Closer, Crawling e soprattutto In The End. Con questo album Chester Bennington e soci trovano subito la consacrazione, con brani sia radiofonici che perfetti per gli amanti del metal contemporaneo.

Meteora (2003)

Con Meteora i Linkin Park superano la grande prova del secondo album. Il disco è profondo e ruvido, trainato da Somewhere I Belong, Breaking The Habit, From The Inside e Faint. L’apocalisse suggerita dal titolo è scongiurata dalla qualità di questa release.

Minutes To Midnight (2007)

Minutes To Midnight è un altro disco di successo, con la bellissima What I’ve Done e la violenta Given Up, ma non possiamo dimenticare Shadow Of The Day e Leave Out All The Rest. Chester Bennington è al massimo delle sue capacità, con suoni sempre più definiti e testi sempre più intimisti.

One More Light (2017)

One More Light è ufficialmente il testamento dei Linkin Park, essendo l’ultimo album registrato insieme a Chester Bennington prima della sua tragica fine. Una virata pop già annunciata da Mike Shinoda, una fase sperimentale della band.

Reanimation (2002)

Tra i migliori album dei Linkin Park non può mancare Reanimation, lanciato subito dopo il successo di Hybrid Theory con i brani del disco remixati da Mike Shinoda con la collaborazione di Jonathan Davis dei Korn e altri artisti autorevoli.

