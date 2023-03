I prossimi Samsung Galaxy S24 non arriveranno prima dell’inizio del prossimo anno. Eppure, in queste ore, sono giunte le prime indiscrezioni relative al processore che dovrebbe essere utilizzato proprio sui top di gamma, naturalmente Qualcomm Snapdragon. A fornirle è stato il noto informatore Kuba Wojciechowski che gode di una certa autorevolezza nel settore.

Non ci sono dubbi sul fatto che sui successori dei Samsung Galaxy S23 vedremo all’opera un processore Snapdragon 8 Gen 3. Secondo quanto riferito, il chipset avrebbe il numero di modello SM8650 e il nome in codice Lanai o Pineapple. Scendendo più nel tecnico delle specifiche, il processore presenterebbe un core CPU “Gold +” della serie ARM Cortex-X, due core CPU ARM Cortex-A7xx “Titanium”, tre core CPU ARM Cortex-A7xx “Gold” e infine due core CPU ARM Cortex-A5xx “Silver”. Peccato che il tipster protagonista del rumor non sia stato in grado già di comunicarci anche le velocità di clock corrispondenti ma i relativi dettagli potrebbero poi giungere in davvero poco tempo.

Kuba Wojciechowski sottolinea poi come il chipset di scena sui prossimi Samsung Galaxy S24 non supporti app o giochi Android a 32 bit: ciò vuol dire che tutti gli sviluppatori dovranno aggiornare le proprie app a un’architettura a 64 bit. Sempre lo Snapdragon 8 Gen 3 presenterebbe anche la GPU Adreno 750 (Adreno Gen 7.9.0) con clock a 770MHz.

Rispetto a quanto riferito, lo Snapdragon 8 Gen 3 a bordo sui prossimi Samsung Galaxy S24 potrebbe essere potenziato con una serie di accorgimenti del produttore. D’altronde, anche per il Samsung Galaxy S23, si è provveduto a migliorare le prestazioni della componente così come proposta da Qualcomm. Quest’ultima, per concludere, sarà lanciata con il supporto per Android 14 e Linux Kernel 6.1. Le informazioni appena fornite dovrebbero trovare conferma nell’immediato futuro, grazie a nuovi anticipazioni.

