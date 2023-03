In tanti si stanno chiedendo a che ora ci sia la sfida Sinner-Djere oggi a Miami. A conti fatti, il percorso del nostro tennista più rappresentativo comincia oggi, con il chiaro intento di dare un minimo di continutità alle sue ultime esibizioni. A tal proposito, ci sono un po’ di elementi che dobbiamo prendere in considerazione e che, al contempo, possono fare la differenza per tutti coloro che non vogliono perdersi neanche uno scambio. Anche perché il match potrebbe essere meno scontato di quanto si possa immaginare, secondo le informazioni raccolte finora.

Anticipazioni per chi si chiede a che ora Sinner-Djere a Miami: spunti sull’orario probabile di inizio

Dunque, dopo la splendida campagna ad Indian Wells, torneo per il quale abbiamo provato a fornirvi informazioni in tempo reale con vari approfondimenti sul nostro magazine, tocca concentrarsi su questa nuova avventura per il tennista italiano. Provando a scendere maggiormente in dettagli in vista di questo Sinner-Djere, occorre ricordare che l’avversario odierno lo abbia già battuto due volte su tre. Il riferimento cade sul 2019 a Budapest, senza dimenticare quanto avvenuto nel 2020 a Kitzbuhel.

Va detto che, in entrambe le circostanze, si sia giocato sulla terra. Indubbiamente Sinner parte favorito oggi, anche perché reduce da un ottimo Indian Wells. Si è arreso solo ad un incontenibile Alcaraz, non senza rimpianti soprattutto per quanto avvenuto nel primo set contro lo spagnolo. Detto questo, occorrerà fare molta attenzione oggi. La sfida in teoria potrebbe iniziare anche alle 16 italiane, ma la struttura del tabellone odierno ci dice che con ogni probabilità la situazione si sbloccherà attorno alle 17.30.

Staremo a vedere a che ora inizierà Sinner-Djere, ma difficilmente il primo scambio si avrà in anticipo rispetto alle nostre previsioni. L’auspicio è che il suo possa essere un percorso lungo come quello della scorsa settimana.

Continua a leggere su optimagazine.com