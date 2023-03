Tanti appassionati di tennis si chiedono in queste ore quando giocano Sinner-Alcaraz, in occasione della semifinale ad Indian Wells. Partita decisamente attesa tra i due talenti più promettenti del circuito. Uno scontro tra Italia e Spagna che ha regalato già vere e proprie battaglie bellissime, come quella di Wimbledon, quando a trionfare è stato Sinner al termine di un match di rara intensità (prima di arrendersi a Djokovic, conquistando però i primi due set), senza dimenticare l’incontro epico agli US Open. Forse il rimpianto più grande nella carriera del nostro tennista, con sconfitta al quinto set dopo aver sciupato la ghiottissima occasione di vincere in occasione di un match point.

Proviamo a capire quando giocano Sinner-Alcaraz ad Indian Wells: previsioni sull’orario possibile in Italia

Altra sfida che si preannuncia tirata, dopo avervi anticipato dei temi prima della sfida contro Fritz nei giorni scorsi. Insomma, ci sono tanti spunti interessanti da prendere in esame per questa semifinale ad Indian Wells. Il pronostico pende più dalla parte dello spagnolo, che si è presentato a questo torneo in un ottimo momento di forma, ma è altrettanto vero che la condizione di Sinner stia crescendo di partita in partita, al punto da ribaltare il pronostico contro lo stesso Fritz. A maggior ragione, dopo aver perso il secondo set.

Per quanto riguarda l’appuntamento in tv, Sinner-Alcaraz è la seconda sfida in programma. Dopo la semifinale al via alle 19 italiane di sabato sera, infatti, toccherà a loro. Basta questo per dire agli appassionati che al momento non ci sia un orario fisso da segnalare. Possibile, facendo una media, che la sfida possa iniziare tra le 22 e le 23 italiane, ma sarà fondamentale osservare l’andamento dell’altro match per farsi un’idea più chiara in presa diretta.

Ovviamente, Sinner-Alcaraz andrà in onda su Sky, che ha acquisito i diritti del torneo di Indian Wells.

