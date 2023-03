Il nuovo album di Blanco è Innamorato. Un’attesissima novità per il cantautore di Calvagese, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 – e il relativo incidente – si era chiuso in un misterioso silenzio. Oggi Riccardo Fabbriconi ha annunciato la sua seconda avventura discografica dopo Blu Celeste (2021) e dopo il singolo L’Isola Delle Rose.

Nelle ultime settimane si è tanto parlato del duetto con Mina nel brano Un Briciolo Di Allegria, che sarà sicuramente presente nella tracklist della release. Il nuovo album di Blanco sarà fuori il 14 aprile 2023. Blanco ha pubblicato una slide su Instagram nella quale vediamo una sua foto scattata in lontananza su una spiaggia e un primo piano di Mina.

Per il momento non è dato conoscere la tracklist del disco, che sicuramente includerà anche Sbagli, il testo scritto dallo stesso cantautore nelle ore immediatamente successive alle polemiche per quanto successo sul palco del teatro dell’Ariston. Ricordiamo, infatti, che Fabbriconi è stato criticato per aver distrutto la scenografia floreale durante la sua esibizione sulle note de L’Isola Delle Rose.

In calce all’annuncio di Innamorato, Blanco ha aggiunto:

“Innamorato di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo, e io poi ci piango. Innamorato delle stelle che ogni notte poi ci spiano dall’alto mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato”.

Il 27 aprile 2022 è comparso il primo indizio sul nuovo album, quando Blanco si è mostrato sui social con un tatuatore che imprimeva la scritta “innamorato” sulla sua schiena. Non è ancora dato sapere se nel nuovo album ci saranno anche ospiti, ma è altamente probabile. Il 31 gennaio, ancora, l’artista aveva scritto: “Tra Italia e America è nato l’*********”, censurando quello che sarebbe stato il titolo del secondo disco.

Innamorato è già disponibile in pre-order.

