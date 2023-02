Degli “sbagli” di Blanco probabilmente parleremo ancora a lungo. Dopo il caos al Festival di Sanremo, con le rose della scenografia deturpate dal cantante in mondovisione e le polemiche, il cantante ha rotto il silenzio e ha affidato la risposta alla sua musica.

Non solo polemiche, ovviamente: il Codacons ha presentato un esposto presso la Procura di Imperia e la Corte dei Conti e nei giorni scorsi, non senza sorpresa, è arrivata la notizia sul fascicolo aperto dalla Procura. L’ultima edizione del Festival, inoltre, continua con l’esposto presentato anche dalla onlus Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical. Insomma, come se non fosse abbastanza c’è anche quel sospetto silenzio social di Federico Lucia dopo il siparietto della finalissima, con i rumor sulla crisi di coppia con Chiara Ferragni che si rincorrono alla velocità della luce.

Blanco è stato dunque travolto da polemiche, attacchi e ora si è beccato pure una denuncia. In tutto questo polverone, Blanco ha rotto il silenzio e sul suo profilo social ha pubblicato un brano dal titolo eloquente: Sbagli. È la seconda botta d’arte del cantante dopo l’episodio di martedì 7 febbraio. Blanco, infatti, aveva già pubblicato una poesia nelle ore immediatamente successive alla devastazione sul palco.

Nelle ultime ore è spuntata una ballata comparsa in un audio postato su Instagram dove Blanco sembra prendere atto di questa insolita esperienza. I fan sperano che esca come singolo ufficiale, visto che per molti sembra opportuno buttarsi alle spalle L’Isola Delle Rose con le “rose” che ricorrono anche nella nuova canzone.

Se fosse notte

la notte più fredda

con solo silenzio che ti circonda

resteresti qui per sempre

senza l’odio della gente

senza sapere mai niente

di cosa succede

Ma se fosse mattina

la tua voce non si sentirebbe

l’alba non ti scalderebbe

la luce non ti arriverebbe

saresti solo

piangeresti di nuovo

per i tuoi sbagli

sbagli, sbagli

all’improvviso tu

Sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu sbagli

E lo so che ho vent’anni, ma loro no

io so che l’inganni, ma loro no

ma che scappi dai grandi, ma loro no

che piangi nei bagni, ma loro no

Ma loro no, mollami o no

oppure rovina la vita che ho

ma mollami poi

voglio sentire più forte si può

le colpe che ho

come se avessi più colpe di te

calcio più forte le rose nel cielo

sembra più vero questo mondo più finto

ora sembra più vero, ne vado fiero

Sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu

sbagli, sbagli, sbagli

all’improvviso tu sbagli