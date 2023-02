Fischi per Blanco a Sanremo 2023. Nel corso della prima serata del Festival di martedì 7 febbraio canta L’Isola Delle Rose, il suo nuovo singolo, ma non sente la voce in cuffia e sfascia tutto. “Non sentivo la voce”, spiega ad Amadeus che prova a recuperare la situazione e a placare gli animi del pubblico in sala che continua a fischiare il cantante.

Amadeus lo tranquillizza, dicendogli che potrà ricantare la sua canzone al termine della gara ma il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo non è molto d’accordo: continua a fischiarlo, a dire “no”. Non lo vuole più sentire, soprattutto dopo la reazione di Blanco all’imprevisto tecnico: ha distrutto la scenografia di rose che era stata creata sul palco per la sua performance, a calci, distruggendo i fiori.

“Riusciamo a farla sentire più tardi? Non vi arrabbiate. Hai combinato un guaio, figlio mio. Calma, calma, calma”, le parole di Amadeus sul palco, che prende tempo per sistemare tutto nel tentativo di ristabilire la calma.

Il significato di questo gesto? Lo chiede a Blanco. “Il significato è che non andava la voce quindi ho detto: “Mi diverto comunque, tanto la musica è la musica. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono volte in cui le cose non vanno bene, come in questo caso, ma ho cercato comunque di divertirmi”, la giustificazione del cantante, che non ha potuto esibirsi come avrebbe voluto.

Amadeus, per congedarlo, gli offre nuovamente il palco ma il pubblico continua a protestare. Intanto, Gianni Morandi inizia a spazzare lo spazio, che va necessariamente pulito per garantire la sicurezza ai successivi artisti sul palco e il direttore artistico prende tempo.

Poco prima Blanco si era esibito in coppia con Mahmood con Brividi.