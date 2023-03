Occorre analizzare con grande attenzione alcuni dettagli relativi a specifiche rimodulazioni TIM, secondo le informazioni venute a galla oggi 22 marzo qui in Italia. Per una volta il discorso non è proiettato alle prossime settimane, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri con un altro articolo, ma verso il passato. Già, perché le modalità con le quali sono stati introdotti alcuni rincari la scorsa estate evidentemente non sono stati apprezzati dall’Antitrust, stando ad alcuni dettagli venuti a galla in mattinata. Vediamo come si stanno mettendo le cose.

Alcuni riscontri relativi alle rimodulazioni TIM ufficializzate la scorsa estiva: i piani sanzionati dall’Antitrust

Nonostante la nota dell’Antitrust non menzioni in modo esplicito i piani coinvolti, il discorso è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Se non altro perché ci si riferisce in modo molto chiaro a rincarsi che sono entrati in vigore lo scorso 1 agosto, con la possibilità di mantenere invariata la propria tariffa solo rispondendo ad un SMS inviato dalla compagnia telefonica. Evidentemente è proprio questo il dettaglio che ha fatto la differenza, dopo che l’operatore aveva proposto un aumento dei Giga mensili (almeno 30, ma in alcuni casi senza limiti massimi indicati), al cospetto di rincari pari a 2 euro al mese.

Dunque, se avete riscontrato rimodualazioni TIM a partire dal 1 agosto 2022, allora la questione venuta a galla oggi potrebbe coinvolgere anche voi. Il condizionale è d’obbligo, in quanto la compagnia telefonica al momento può ancora impugnare la sanzione dell’Antitrust e portare avanti la questione nelle sedi opportune. Per questa ragione, ad oggi le persone investite dagli aumenti incriminati non possono ancora far nulla.

La situazione sarà più chiara nelle prossime settimane, ma la svolta di fine marzo colpisce indubbiamente le rimodulazioni TIM, che in futuro verranno gestite senza ombra di dubbio inmodo diverso.