Purtroppo non ci sono buona notizie per alcuni clienti TIM. All’orizzonte, ancor prima che l’estate finisca, ci sono delle rimodulazioni TIMVISION che comporteranno una spesa maggiore per la visione dei contenuti della piattaforma molto nota. La modifica unilaterale del contratto è stata appena annunciata dall’operatore, attraverso il suo sito ufficiale.

Quando partiranno le rimodulazioni TIMVISION? Entreranno in vigore il prossimo 1 settembre 2023, per quelle che il vettore definisce come esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato. L’aumento colpirà soprattutto vecchi clienti che beneficiavano di tariffe più vantaggiose, mentre il costo del servizio arriverà ad essere quello di 6,99 euro (IVA inclusa): in pratica, quanto pagato attualmente da tutti i nuovi abbonati. A fronte dell’aumento in arrivo, c’è da dire che tutte le eventuali promozioni attive per i singoli utenti non subiranno alcuna variazione.

Chi vorrà verificare l’impatto dell’ultima rivoluzione TIMVISION sul suo abbonamento potrà farlo in qualsiasi momento nella sezione “Dettaglio dei Costi” della fattura TIM ma anche dall’area riservata MyTIM o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 187. Ad ogni modo, chiunque non vorrà accettare le nuove condizioni proposte, potrà scegliere di recedere dal proprio contratto senza penali e senza costi aggiuntivi entro e non oltre il 30 settembre. Per farlo, potranno essere prescelte diverse strade. La più comoda e veloce passa per l’area clienti MyTIM, ma ci sono anche modalità più tradizionali come l’invio di una raccomandata all’indirizzo fisico: “TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)”. Non manca neanche la possibilità di inviare una mail alla PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it. Negli ultimi due casi citati però, sarà sempre necessario allegare alle comunicazioni una copia del documento di identità e specificare nell’oggetto della missiva: “Modifica delle condizioni contrattuali”. Per finire, si potrà raggiungere lo stesso obiettivo del recesso anche chiamando il servizio clienti 187 o recandosi in un negozio TIM.

