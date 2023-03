Con l’inizio della primavera, vengono annunciate nuove rimodulazioni TIM per i clienti di rete fissa. A partire dal mese di maggio, diversi italiani dovranno vedersela con la modifica unilaterale del loro contratto e dunque con l’aumento della loro spesa mensile ma anche con l’introduzione della clausola di adeguamento all’inflazione annua all’interno del loro piano. Insomma, siamo al cospetto di uno scenario complesso e di certo non positivo.

Per le mutate condizioni di mercato, l’operatore ha annunciato già nelle fatture di marzo le nuove rimodulazioni TIM agli interessati. Come anticipa il sito MondoMobileWeb, i clienti impattati sarebbero quelli con piano di rete fissa TIM Super Premium, TIM Premium, Premium Base e Premium WiFi Special, fatta eccezione per i clienti che hanno attivato un nuovo contratto dal 24 dicembre 2021 fino al 28 febbraio 2023.

A quanto ammonta il rincaro? L’aumento di spesa mensile dell’offerta sarà variabile da un minino di 2,90 euro ad un massimo di 5 euro. Un aumento dunque di non poco conto, ancor di più se calcolato su base annuale. Gli stessi clienti già impattati dalla rimodulazione TIM avranno incluso nel nuovo contratto anche la clausola per l’adeguamento dei costi del loro piano all’inflazione annule, in vigore poi dal prossimo aprile 2024.

Chi non vorrà accettare le condizioni delle nuove rimodulazioni TIM, potrà naturalmente recedere dal proprio contratto e passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, ma entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Per procedere, sarà possibile chiamare il servizio clienti 187 e chiedere l’assistenza di un operatore, operare all’interno dell’area clienti MyTIM, ancora inviare una raccomandata all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), Un’altra strada percorribile è quella via mail all’indirizzo PEC disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it e infine quella di recarsi in un negozio TIM.

