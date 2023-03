Esiste una chat assistenza utile quando ChatGPT non funziona. Il chatbot gratuito governato dall’intelligenza artificiale di OpenAI sta mostrando spesso numerose difficoltà, vittima del suo stesso successo che spinge moltissimi utenti (in tutto il mondo) ad utilizzare la soluzione. Ebbene, per i casi non certo rari di anomalie non molti sanno che è possibile ricorrere ad un supporto ufficiale e completo.

Visitando la pagina dei contatti OpenAI, sarà possibile proprio accedere alla chat assistenza di ChatGPT. In basso a destra della schermata sarà visibile l’icona di aiuto. Clccandola, si aprirà una finestra di conversazione estremamente utile. Ponendo il proprio dubbio, dunque digitando una domanda, si otterrà in tempi brevi larisposta da operatori dedicati al servizio. Nel caso in cui, ci sia la momentanea impossibilità di parlare proprio con l’assistenza, il sistema metterà al corrente l’utente del mancato aiuto, indicandogli pure la tempistica necessaria per far partire un nuovo tentativo.

A parte il discorso della chat assistenza, quando ChatGPT non funziona potrebbe essere utile conoscere lo stato del servizio e dunque capire se in effetti ci sono dei malfunzionamenti più o meno gravi registrati per i server di OpenAI. Tutti possono accedere a questo tipo di informazioni in maniera molto semplice ed immediata. Sempre dalla finestra della chat di supporto già menzionata, subito in alto, comparirà l’alert relativo al funzionamento della soluzione software. Cliccandoci sopra, ecco che comparirà il dettaglio delle interruzioni del servizio in ogni suo aspetto, valido per il giorno corrente e per l’ultimo mese. Insomma, se qualche anomalia grave è in atto (a livello globale e non solo in Italia), la scheda non mancherà di darcene conto. In caso di problemi generali, poi, non ci sarà altro da fare che prenderne atto e attendere una soluzione a monte. Per fortuna, almeno finora e nonostante i frequenti blocchi improvvisi, le funzioni del chatbot sono tornate attive in davvero poco tempo.

