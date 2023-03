Era nell’aria la più che probabile proroga concorso Asmel. Per la presentazione delle domande utili per la formazione di elenchi di idonei professionisti in diversi ambiti, da impiegare nei Comuni Italiani, c’è infatti un’importante novità. Di queste ore è la notizia che la scadenza per l’inoltro della propria candidatura non sarà quella di oggi 22 marzo, come previsto inizialmente dal bando ma tra diversi giorni.

Cos’è il concorso Asmel

L’Asmel riunisce circa 4000 Comuni italiani, grosso modo medio-piccoli e con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti. L’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali è nata con lo scopo di facilitare anche processi di selezione e assunzione di personale della pubblica amministrazione. Per questo motivo, il nuovo concorso è pensato per aggiornare elenchi di candidati idonei a ricoprire 15 profili professionali già aperti in passato e di crearne 16 nuovi con diverse competenze (ripartiti tra laureati, diplomati e operai specializzati). Superata la selezione, si entra nelle liste di idonei appunto (valide per tre anni) e si può rispondere agli interpelli dei Comuni per la copertura di nuovi posti. Sarà l’ente locale a scegliere se effettuare una seconda selezione tra gli interessati a ricoprire il suo posto, in forma di colloquio orale o ulteriore prova scritta.

Proroga accordata

La proroga concorso Asmel è stata una naturale conseguenza dei problemi di affollamento sul sito dell’associazione che, da ieri 21 marzo, stanno impedendo a molti di presentare la propria domanda. I problemi riguardano già la fase di accesso alla piattaforma Asmelab con SPID ma anche le singole fasi di inserimento di dati e allegati. Per questo motivo si è pensato di posticipare il momento di chiusura delle domande, favorendo una migliore distribuzione delle richieste nel tempo. In effetti, ci sarà tempo fino al prossimo 6 aprile e più precisamente alle ore 18:00, per inoltrare la propria candidatura, senza il rischio di non essere ammessi proprio al concorso.

