In molti si chiedono quando uscirà il concorso DSGA in Gazzetta Ufficiale. In questa settimana, qualcosa si è mosso per il via alla prossima grossa selezione pubblica che investe il mondo della scuola, anche se non propriamente per il personale docente. Ecco dunque tutte le informazioni in nostro possesso al riguardo, almeno per il momento.

Ipotesi su pubblicazione bando

Il passaggio saliente di questa settimana è stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 Ottobre 2022 del Decreto con il Regolamento del concorso DSGA. Il provvedimento indicato andrà in vigore il prossimo 18 ottobre e dunque solo dopo questa data sarà possibile vedere proprio pubblicato il bando effettivo. La finestra temporale è abbastanza ampia ma di certo non va oltre la fine dell’anno.

Cos’è il DSGA

Magari non proprio a tutti è chiaro cosa sia il DSGA e quali siano i suoi compiti. La prima cosa da chiarire è che non si tratta della figura del dirigente scolastico ma, semmai del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che coordina tutta una serie di attività come quella amministrativa e contabile, si occupa della gestione dei beni e opera in materia negoziale. La figura ha il compito pure di sovraintendere il personale ATA degli istituti.

Posti a disposizione e lauree ammesse dal bando

Sui posti esatti che saranno messi a disposizione con il bando del concorso DSGA non sono ufficiali. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni del sindacato FlC CGIL, i posti potrebbero essere 1826. Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta per averne la certezza.

I candidati ammessi alla selezione dovranno possedere uno dei titoli di seguito ripotati o altri ad esso equipollenti. Potranno dunque partecipare coloro che hanno la laura LMG/01 Giurisprudenza, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali,

LM-52 Politiche internazionali, LM-56 Scienze dell’economia e ancora la LM-62 Scienze della politica, la LM-63 Scienze della pubblica amministrazione e ancora la LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi anche coloro che hanno una LM-88 Sociologia e ricerca sociale, una LM-90 Studi europei e una LM-77 Scienze economico-aziendali.

Continua a leggere su optimagazine.com