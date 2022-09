Quali saranno le date per la preselettiva del concorso del Comune di Napoli? Per la selezione pubblica per 1339 funzionari di categoria C e D, nei tempi stabiliti dal bando, sono state presentate circa 121.000 domande. Dalla chiusura della presentazione delle candidatura di inizio settembre, sono dunque in molti ad attendere comunicazioni ufficiali sui tempi esatti in cui si terrà il primo test necessario per il passaggio alla prima prova. Proprio il Comune della città partenopea non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale in merito ma, giunti a questo punto, è anche possibile presentare delle ipotesi corredate da alcuni dati di fatto.

Indizi dal luogo della selezione

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che la prova preselettiva per il concorso del Comune di Napoli si terrà alla Mostra d’Oltremare presente proprio nella città partenopea. In passato, pure altre selezioni pubbliche con un numero così importante di candidati si sono svolte presso il polo congressuale e fieristico. A questo punto, osservando il calendario degli eventi della struttura, possiamo sapere esattamente in quali periodi la Mostra sarebbe più libera da manifestazioni che in altri.

Per quanto riguarda il mese di ottobre oramai imminente, si apprende che dal giorno 7 al 14, sempre presso la Mostra, si terranno altre selezioni per i concorsi AGEA. Successivamente, dal 22 al 30 ottobre si terrà una grosso evento fieristico dedicato agli sposi: quest’ultimo, probabilmente, richiederà che la struttura sia comunque in preparazione per gli allestimenti nella settimana del 17 ottobre.

Insomma, sulla base di quanto messo in evidenza si potrebbe immaginare che dal 31 ottobre in poi potrebbe esserci maggiore spazio per organizzare la prova preselettiva per il concorso del Comune di Napoli. Restiamo nel campo delle ipotesi, meglio ribadirlo ancora, ma l’importanza delle selezione pubblica richiederebbe di certo tempi più dilatati e spazi dedicati solo ai primi test di sbarramento alla prima prova. Scopriremo presto se quanto dedotto ragionevolmente troverà conferma nei fatti.

