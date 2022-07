Il portale inPA si rinnova con nuove funzionalità per rendere possibile più facilmente l’incontro della domanda di reclutamento della Pubblica Amministrazione con l’offerta di candidati idonei in Italia. Il ricorso ai classici concorsi pubblici, probabilmente in un futuro non molto lontano e in parte, sarà sostituito da modalità più innovative di ricerca di personale qualificato. Per questo motivo, il progetto protagonista di questo approfondimento assume un valore importantissimo.

Di che cosa si tratta

Il portale inPA è nato ad agosto del 2021 ed è giunto quasi a festeggiare il suo primo compleanno ma ora si rinnova in alcune sue parti. Si tratta della piattaforma ufficiale alla quale la Pubblica Amministrazione può fare riferimento per trovare i candidati perfetti per le selezioni (quasi sempre personale altamente qualificato). Di contro, gli aspiranti dipendenti possono caricare il loro curriculum e tenerlo aggiornato costantemente. Il numero attuale di iscritti alla piattaforma è di 6 milioni di utenti, niente male per un progetto nato relativamente da poco tempo

Grazie alle novità introdotte con il decreto “Pnrr 2” appena convertito in legge, sono messi a disposizione ora più strumenti di ricerca. Sulla piattaforma è possibile trovare le selezioni aperte ma anche gli avvisi di mobilità. Proprio le PA avranno maggiori opzioni per filtrare i cittadini in base alle loro competenze e la loro formazione. Di contro, gli aspiranti dipendenti avranno maggiori probabilità di essere chiamati.

Come funziona inserire un curriculum

L’accesso al portale inPA è molto semplice per i cittadini che vogliono candidarsi. Come oramai per la gran parte dei servizi della Pubblica Amministrazione, basterà accedere con SPID in una manciata di secondi. Al primo accesso basterà semplicemente compilare il proprio curriculum con i dettagli relativi alla formazione, alle competenze maturate nel tempo e ad eventuali specializzazioni. L’account potrà essere aggiornato in qualsiasi momento: di seguito un video tutorial spiega ogni fase del processo.