Nelle ultime ore, si sono accumulate delle interessanti informazioni su quando ci saranno le prove del concorso Ministero della Giustizia per 5410 posti tra diversi profili, per laureati e diplomati. Gli oltre 75.000 candidati che sperano di passare le selezioni sono in attesa di sapere quando dovranno sostenere gli esami e ancor prima, di quando usciranno le graduatorie per confermare l’accesso al concorso appunto. Andiamo per gradi, specificando quanto comunicato proprio in queste ore dallo stesso Ministero.

Le graduatorie di accesso

Il presente concorso Ministero della Giustizia per 5410 posti ha una modalità di accesso alla prima prova scritta un po’ diversa rispetto ad altre selezioni pubbliche. Non esiste alcuna prova preselettiva ma i candidati saranno selezionati per i loro titoli fino ad un numero massimo di 20 volte in più rispetto ai posti messi a disposizione per ciascuna figura. La pubblicazione di questi elenchi era stata annunciata per i primi di giugno e davvero dovrebbe mancare pochissimo per vedere o meno ammessa la propria partecipazione. Presumibilmente, la messa online dei nomi dei concorsisti potrebbe concretizzarsi già ad inizio della prossima settimana.

La prima prova del concorso

La prima e unica prova scritta del concorso Ministero della Giustizia per 5410 posti si terrà negli ultimi giorni di giugno. Lo ha confermato, senza mezzi termini, lo stesso Ministero nelle scorse ore attraverso il suo profilo Facebook ufficiale. Si potrebbe dunque ipotizzare un via ai test per gruppi lunedì 27 giugno o giù di lì, in ognuna delle sedi territoriali oggetto della selezione pubblica. Alla luce di quanto affermato, risulta essere ancora più plausibile che si provveda alla pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi a partire dalla settimana prossima. La partecipazione alla prima prova, appunto, dovrà essere notificata con il giusto anticipo.

Continua a leggere su optimagazine.com