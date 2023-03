In queste ultime ore è stato notato un ulteriore calo di prezzo per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB presente su Amazon. Parliamo di un top di gamma di stampo Apple che continua ad essere molto ricercato e che può essere un buon compromesso per chi ha intenzione di risparmiare qualche euro acquistando un iPhone. Visto infatti l’approdo sul mercato della nuova famiglia di top di gamma dell’azienda di Cupertino, l’iPhone 14, si ha la possibilità di sfruttare qualche sconto in più sui modelli precedenti.

Sempre più basso il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon: riscontri sull’ultima offerta dello store

Un calo extra, dunque, rispetto a quanto trattato pochi giorni fa. Quest’oggi l’offerta migliore riguarda questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un prodotto Apple che si ritrova scontato del 18%, risparmiando una buona cifra rispetto ad un po’ di tempo fa. Il costo finale di tale flagship è di 769,99 euro, mentre il prezzo iniziale era di 939 euro. Come si può notare il risparmio è anche piuttosto cospicuo ed anche Amazon consiglia di effettuare tale acquisto proponendolo come scelta di giornata.

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna risulta essere assolutamente gratuita, nel giro insomma di pochi giorni arriverà nelle vostre case. C’è inoltre la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa finale verrà dilazionata nel tempo e tutti avranno modo di poter puntare su questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come stiamo parlando di un top di gamma che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare su un modulo fotografico di rilievo.

Spazio qui ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il processore è un A15 Bionic supportato dal 5G.