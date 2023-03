Il vincitore di Amici 22? Non ci sono dubbi per gli scommettitori, che hanno le idee chiare anche sul podio. secondo i dati Agipro sarà Angelina Mango, la bravissima figlia del cantante Pino Mango e di Laura Valente, a trionfare nell’edizione 2022/2023 del programma condotto da Maria De Filippi.

In effetti, dal momento in cui è entrata nella scuola, non ci sono stati più dubbi. Apprezzata sia dal pubblico che dai docenti di Amici e dagli stessi concorrenti, Angelina ha messo d’accordo davvero tutti grazie a doti canore ed interpretative di gran lunga superiori a tanti degli allievi. Così, è volata dritta al serale, che inizierà sabato 18 marzo su Canale 5.

Nessuna sorpresa, dunque, se dovesse essere proprio a lei a vincere Amici 22.

Angelina è la favorita dei bookmaker ed è in cima al tabellone di Stanleybet.it a 2 volte la scommessa. Angelina vincitore di Amici si posiziona davanti a Wax – nome d’arte del cantautore Matteo Lucido – che la insegue a 3,50.

Terzo posto in lavagna – e sul podio di Amici per gli scommettitori – per un altro cantante, Giovanni Cricca, in arte Cricca. Per lui la quota è 4 volte la posta. Appena fuori dal podio, a 4,50, si piazza Aaron, quarto posto a tutto musica. Se la classifica fosse questa, il tutto si tradurrebbe sicuramente in una finalissima a 4 cantanti, che eliminerebbe l’ultimo ballerino addirittura ad una puntata dalla finale.

Ma attenzione alla ballerina Isobel, anche lei quarta con Aaron. Potrebbe essere proprio lei la rappresentante della categoria ad approdare alla finalissima e quindi la vincitrice per la danza. Fanalino di coda Piccolo G, a 10 volte la scommessa. Ma tutto è ancora da vedere e nel corso dei diversi appuntamenti con il serale, le performance potrebbero far cambiare idea agli scommettitori, ai docenti e al pubblico da casa ma soprattutto alla giuria che voterà.