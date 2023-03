Sono stati annunciati i giudici del serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza il 18 marzo. Si tratta di tre personaggi amati dal pubblico che andranno a comporre la giuria della nuova edizione del serale, a cui spetterà il compito di valutare le esibizioni di cantanti e ballerini ed assegnare punti preziosi ai fini della vittoria della sfida, della puntata e dell’intero percorso.

I giudici del serale di Amici 2022, scelti dalla produzione e da Maria De Filippi, sono tre personaggi appartenenti a mondi diversi, perfetti per sottolineare anche le rispettive diversità artistiche dei concorrenti dell’attuale edizione di Amici.

La scelta è ricaduta sul cantautore Michele Bravi, sul personaggio TV ed opinionista Cristiano Malgioglio (che nel suo percorso vanta anche esperienze musicali) e sul ballerino professionista di fama internazionale ed ex concorrente di Amici Giuseppe Giofrè.

L’annuncio dei giudici del serale di Amici spazza via ogni dubbio a proposito della presenta del cantante dei The Kolors, Stash, al tavolo. Non ci sarà. mentita anche la riconferma del ballerino professionista Stefano De Martino, anche lui ex concorrente del programma. La quota ex Amici, stavolta, è coperta dal ballerino Giuseppe Giofrè, alla sua prima esperienza come giudice del serale.

Sostituito anche Emanuele Filiberto. Al suo posto, è stato introdotto Cristiano Malgioglio. Michele Bravi, invece, rappresenterà la quota “cantanti”, sostituendo Stash.

Quando inizia il serale di Amici 2023

La prima puntata del serale di Amici 2023 è attesa per sabato 18 marzo su Canale 5, in prima serata. Il serale del programma andrà a sostituire C’è Posta Per Te, come da tradizione, proseguendo la staffetta tra i programmi di Maria De Filippi.

Il serale di Amici verrà registrato anche quest’anno.