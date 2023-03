I prossimi iPhone 15 Pro (ed in particolare i Pro Max) dovrebbero puntare su cornici intorno al display davvero ridotte. Ne è assolutamente convito l’informatore Ice Universe che, nelle scorse ore, ha fornito le dimensioni esatte della sezioni, confrontandole anche con quanto di scena sul competitor Xiaomi di ultima generazione, sul Galaxy S23 ma anche sull’attuale iPhone 14 Pro.

In generale, possiamo dire che le cornici in uso per tutti i futuri iPhone 15 dovrebbero essere un po’ più curve. Per quanto riguarda poi l’iPhoen 15 Pro Max sarà sancito un nuovo record di spessore decisamente ridotto. Se l’attuale Xiaomi 13 ha una cornice da 1,81 mm tutta intorno al display, per il prossimo melafonino di punta del 2023 non si dovrebbe andare oltre il valore di 1,55 mm.

Volendo dare per scontato il valore fornito dall’autorevole Ice Universe e volendo portare avanti un confronto con il melafonino ora di scena, per l’iPhone 14 Pro lo spessore è addirittura di 2,17 mm, dunque decisamente maggiore. Al contrario, mettendo in relazione il dispositivo che verrà con e del Samsung Galaxy Ultra S23, sappiamo che l’ammiraglia sudcoreana non va al di sotto di 1,95 mm.

Insomma, i prossimi iPhone 15 Pro potrebbero davvero avere una marcia in più nel design per l’ampiezza ridotta delle loro cornici. Di certo, al contrario, sia l’iPhone 15 standard che quello Plus non potranno beneficiare del medesimo vantaggio. Allo stesso momento poi, solo gli esemplari più costosi e premium dovrebbero poter godere di cornici in titanio al posto di quelle in acciaio. Come è logico, l’impiego di questo materiale contribuirà a rendere i telefoni di punta più resistenti agli urti e alle cadute ma potrebbe influire e non poco sul costo finale dei dispositivi, portando quest’ultimo verso un discreto rialzo.

