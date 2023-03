Che Dio ci Aiuti 8 svelerà il nome di Azzurra da suora. Lo conferma Francesca Chillemi in una recente intervista con Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo personaggio, protagonista assoluta della settima stagione dopo l’uscita di scena di Suor Angela, ha preso i voti nell’ultima puntata.

Azzurra indossa il velo ed è proprio la sua mentore a segnare quel definitivo passaggio di testimone in una scena simbolica. Non sappiamo ancora se Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni dell’iconica Suor Angela, ma fatto sta che l’attrice ama molto il suo personaggio, quindi non lo escludiamo.

“Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe”, ha dichiarato la Chillemi a Sorrisi. “L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie che ha bisogno di una suora nuova dopo l’arrivederci di Suor Angela.”

E per quanto riguarda il nome da suora, l’attrice ha proseguito:

Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora. Si scoprirà nella stagione 8.

Per quanto riguarda il cast di Che Dio ci Aiuti 8, altro perno fisso della fiction è Valeria Fabrizi nei panni dell’intramontabile Suor Costanza, che in questa stagione si è vista troppo poco. Ci sarà anche Fiorenza Pieri, new entry di stagione nel ruolo di Suor Teresa. La sua dinamica con Azzurra ha funzionato nel corso delle nuove puntate, e questo rapporto proseguirà anche nel prossimo ciclo di episodi.

Resta un’incognita la presenza di Pierpaolo Spollon, nel cast dalla sesta stagione. L’attore è infatti molto impegnato in televisione, e attualmente sta girando Blanca 2 a Genova con Maria Chiara Giannetta. Stessa cosa per le altre tre attrici interpreti delle nuove ragazze del convento: Federica Pagliaroli (nel ruolo di Sara Luparini), Emma Valenti (Ludovica Perini) e Ileana D’Ambra (Catena “Cate” Saltalamacchia). In teorie le loro storie si sono concluse nell’ultima puntata.

