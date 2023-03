Sciogliamo ogni dubbio: Che Dio ci Aiuti 8 ci sarà. La fiction di Rai1 è ormai uno dei cavalli di battaglia a cui la rete non può più rinunciare, complice un pubblico fedelissimo che ogni settimana si sintonizza per seguire le vicende del Convento degli Angeli Custodi.

E’ pur vero che gli ascolti della settima stagione hanno subito in leggero calo dopo l’uscita di scena di Suor Angela e un ridimensionamento del personaggio di Suor Costanza, però Rai1 confida nel successo della fiction.

Nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 7 assisteremo a un crossover con Un Passo dal Cielo 7, fondamentale per lanciare la nuova stagione di quest’ultima (al via a fine mese su Rai1). Il pubblico rivedrà anche la protagonista indiscussa, Suor Angela, e si insinua sempre più il sospetto che Elena Sofia Ricci possa ritornare a tempo pieno nel cast.

L’esperimento di Don Matteo non ha avuto lo stesso effetto su Che Dio ci Aiuti. Se nel primo caso, la fiction ha saputo reinventarsi, trovando nuovo slancio con la presenza di Raoul Bova al posto di Terence Hill, lo stesso non si può dire per il secondo. Si è passati infatti da un solido 5,3 milioni di spettatori per la prima puntata (con 28.2% di share) a 4,3 milioni di spettatori e il 22.8% di share nell’ultima andata in onda. Numeri che restano comunque buoni, considerando che la fiction è al suo settimo anno di messa in onda, ma nettamente inferiori ai grandi risultati a cui ci aveva abituato.

Ovviamente è ancora presto per dire se Elena Sofia Ricci tornerà nel cast principale, ma intanto sappiamo che Che Dio ci Aiuti 8 ci sarà. Sicuramente rivedremo anche Francesca Chillemi; il suo personaggio è ormai una presenza fissa, e la sua evoluzione è stata evidente in questa stagione. Azzurra conclude la settima stagione prendendo i voti. Altro perno fisso della fiction è Valeria Fabrizi nei panni dell’intramontabile Suor Costanza, che in questa stagione si è vista troppo poco.

