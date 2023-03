Si fa un grande uso di immagini WhatsApp nelle chat singole e di gruppo ma anche negli stati del servizio di messaggistica. Molte volte queste immortalano solo forme, disegni di varia natura ma non raramente contengono anche del testo. Gli sviluppatori ora hanno trovato il modo di estrarre parole e frasi proprio dai contenuti grafici, per un successivo utilizzo, grazie all’ultimo aggiornamento per gli iPhone disponibile sull’App Store di Apple.

La novità era già apparsa in qualche beta pregressa dell’applicazione ma ora è a disposizione di tutti gli utenti (non dunque solo tester) con l’aggiornamento siglato come il 23.5.77, rilasciato ieri 15 marzo. Per quanto nelle note degli sviluppatori non si faccia riferimento all’implementazione nuova di zecca, il solito autorevole leaker WABetaInfo ha sottolineato come la funzione sia a disposizione di tutti. Utilizzando le API di iOS 16, gli esperti hanno potuto introdurre la possibilità di estrarre del testo dalle immagini e copiarlo per un uso anche al di fuori del servizio.

L’immagine di apertura articolo chiarisce il funzionamento della novità. Chi installerà l’ultimo aggiornamento appena menzionato, all’apertura di un’immagine, si ritroverà l’icona relativa al comando per “copiare” parole o frasi. Una volta selezionata, si avrà la possibilità di trasferire proprio quanto rilevato altrove, magari in una chat ma anche nella barra di ricerca del proprio browser o in una mail. Le applicazioni dell’ultima implementazione sono diverse, in ambiente formativo come in quello lavorativo e anche in altri contesti di semplice svago.

Chiunque voglia mettere in pratica la possibilità di estrarre testo dalle immagini non dovrà fare altro che aggiornare WhatsApp alla versione ultima presente sull’App Store. Sfruttando le API di iOS 16, è naturale che lo strumento sarà fruibile solo per coloro che hanno il loro melafonino attualizzato all’ultima versione del sistema operativo software dell’azienda di Cupertino.

