Nonostante il quadro delle squadre qualificate non sia ancora completo, in tanti già oggi si chiedono quando ci sono i sorteggi di Champions League in vista dei quarti di finale. Appuntamento più atteso che mai, perché la prospettiva di portare ben tre squadre del nostro Paese ad un punto così avanzato della principale coppa europea (all’appello manca ancora il Napoli, che tuttavia parte da ben due gol di vantaggio contro l’Eintracht Francoforte, giocando pure in casa), per forza di cose fa crescere la tensione in vista degli accoppiamenti che verranno pescati.

Capiamo quando ci sono i sorteggi di Champions League per i quarti di finale: dettagli sull’appuntamento

Se vi state chiedendo quando ci sono i sorteggi di Champions League per i quarti di finale, l’appuntamento è già stato fissato. Sul sito uefa.com, oltre ovviamente alle piattaforme di Mediaset e Sky, si potrà guardare l’evento a partire dalle 12 di venerdì 17 marzo. Il tabellone attende le ultime due squadre per completare il quadro. Con ogni probabilità, si tratterà di Real Madrid e Napoli, che questa sera partono da vantaggi importanti, al netto dei giustissimi scongiuri da parte dei tifosi azzurri in vista del match contro i tedeschi.

La lista al momento prevede squadroni come Manchester City e Bayern Monaco, che ad oggi appaiono ingiocabili. Come detto, poi, potrebbe esserci il Real Madrid, senza dimenticare Benfica e Chelsea, forse le avversarie preferite per le squadre italiane. Oltre alle due milanesi, si attende il Napoli. Occorre aggiungere che il sorteggio è libero, motivo per il quale tutte possono prendere tutte. Anche le squadre che si sono già affrontate ai gironi, fino ad arrivare ai tanto temuti derby italiani.

Nel frattempo, sappiamo quando ci sono i sorteggi di Champions League per i quarti di finale.