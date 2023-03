In tanti si chiedono a che ora inizia Sinner-Fritz, uno dei quarti di finale decisamente più attesi per il torneo di Indian Wells. Tra alti e bassi, l’azzurro è arrivato nella fase finale, ma davanti avrà uno scoglio molto alto e difficile da superare. Già, perché l’americano oltre ad essere la testa di serie numero 4 qui, sembra vivere un ottimo momento di forma. Negli ultimi match è parso riettivo nela testa e nelle gambe, ragion per cui i favori del pronostico sembrano andare nella sua direzione. Fermo restando il fatto che Sinner abbia tutte le carte in regola per metterlo quantomeno in difficoltà.

Cosa sappiamo sull’orario di inizio di Sinner-Fritz in vista dei quarti di finale ad Indian Wells

Altro match da analizzare, dunque, dopo le notizie che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri poche ore prima rispetto alla sfida tra il nostro tennista e Wawrinka, a sua volta reduce da un turno decisamente duro. Allo stato attuale, il calendario prevede che Sinner-Fritz abbia inizio alle 19 italiane. Insomma, dovrebbe trattarsi del primo match in programma nella giornata di giovedì, al punto che tutti dovrebbero essere in grado di seguirlo anche qui in Italia dopo gli orari improponibili dei turni precedenti. Come sempre, dovrete sintonizzarvi su Sky, che ha acquisito i diritti per il torneo di Indian Wells.

Del resto, Sinner soprattutto con Mannarino ha commesso moltissimi errori. Meglio con Wawrinka, pur considerando che il suo avversario era reduce da una vera e propria battaglia. Insomma, contro Fritz sarà davvero dura, ma con qualche ora in più di riposo potrebbe trovare le energie giuste per rendere quantomeno equilibrato questo quarto di finale ad Indian Wells.

Per ora, comunque, sappiamo quando dovrebbe iniziare Sinner-Fritz, con orario una volta per tutte comodo anche per gli appassionati di tennis in Italia ad Indian Wells.