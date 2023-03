In tanti vogliono sapere quando inizia Sinner-Wawrinka, visto che l’attesa sfida per il quarto turno ad Indian Wells è in programma questa notte. Si tratta di un match estremamente insidioso per la punta di diamante del tennis di casa nostra, se non altro perché il suo avversario appare in netta ripresa in questo momento. Vedere per credere come siano andate le cose nella serata di lunedì, con na bella rimonta nei confronti di Rune. Insomma, tanti spunti di interesse, con le prime indicazioni sull’orario che posso già portare alla vostra attenzione. Al netto dell’imprevedibilità del tennis sotto questo punto di vista, come riportato in passato con altri articoli a tema.

Capiamo quando inizia Sinner-Wawrinka stanotte ad Indian Wells: le ultime sull’orario in Italia

Il presupposto dal quale partire oggi è semplice, in quanto capire quando inizia Sinner-Wawrinka stanotte ad Indian Wells può fornirci solo informazioni sommarie. Le considerazioni sull’orario in Italia, infatti, sono abbastanza fini a loro stesse. Il calendario ufficiale relativo al programma odierno, ci dice che il match potrebbe partire alle 2.30 italiane, ma si sa bene che, soprattutto nei primi turni di un torneo così importante, la situazione sia in continua evoluzione. Difficilmente slitteremo al giorno successivo, ma è quasi impossibile che i primi scambi tra i due possano avvenire all’orario indicato.

Per questa ragione, è lecito aspettarsi una “non risposta” al quesito su quando inizia Sinner-Wawrinka stanotte ad Indian Wells. L’orario in Italia è variabile e dipende dalla durata degli altri match che sono in programma dalla tarda serata di martedì, fino a notte fonda. Non è escluso, ad esempio, che si possa arrivare alle 4 del mattino, se non addrittura il fatto che la sfida possa essere rinviata all’inizo del programma di mercoledì. Vi ricordo che il torneo è un’esclusiva Sky.

Staremo a vedere come andranno le cose su Sinner-Wawrinka, mentre al tennista italiano si chiede di commettere meno errori gratuiti ad Indian Wells rispetto a quanto osservato lunedì sera contro Mannarino.