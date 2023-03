Michelle Yeoh è la protagonista di American Born Chinese, la serie Disney+ con il cast di Everything Everywhere All At Once. Il film dei record, che ha sbancato agli Oscar 2023 portandosi a casa sette premi (incluse le categorie principali), riunisce alcuni dei suoi attori su questa nuova produzione per il piccolo schermo.

Oltre alla vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh, troviamo anche Ke Huy Quan (vincitore dell’Oscar al miglior attore non protagonista) e Stephanie Hsu (nominata nella categoria miglior attrice non protagonista).

American Born Chinese segue la storia di Jin Wang (interpretato da Ben Wang), un adolescente comune che si destreggia tra la sua vita sociale del liceo e la sua vita familiare da immigrato. Tutto cambia quando incontra un nuovo studente straniero a scuola, un ragazzo cinese di nome Wei-Chen Sun. A quel punto l’esistenza di Jin cambia, e si ritrovano coinvolto in una battaglia tra gli dèi e la mitologia cinese.

American Born Chinese è basata sull’omonima graphic novel del 2006 di Gene Luen Yang. Le riprese si sono svolte a Los Angeles nel febbraio 2022. La serie tv, una comedy composta da otto episodi, debutterà su Disney+ il 24 maggio 2023.

Il lancio di American Born Chinese non è un caso. La piattaforma della casa di Topolino ha colto l’occasione del trionfo di Everything Everywhere All At Once agli Oscar per lanciare la sua nuova serie tv con Michelle Yeoh.

Nel cast anche Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu, Sydney Taylor e Poppy Liu.

Kelvin Yu è produttore esecutivo e showrunner della serie. Il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton dirige gli episodi e funge da produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi includono Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang. La serie è prodotta dalla 20th Television.

Di seguito il primo teaser di American Born Chinese:

