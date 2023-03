La distribuzione dell’aggiornamento One 5.1 sta procedendo alla grande sui dispositivi Samsung Galaxy di fascia media. Ora tocca anche ai diffusissimi Galaxy A51 e A51 5G procedere con l’ultima attualizzazione software dell’interfaccia con appositi firmware.

Il Galaxy A71 inizia a ricevere le notifiche di download per la One 5.1 in Europa, in particolare in Polonia. Il firmware di riferimento è quello siglato come A715FXXU8DWB5 e comincia ad essere disponibile solo per i clienti polacchi appunto ma, nelle prossime ore o anche solo qualche giorno, lo stesso pacchetto dovrebbe raggiungere molti altri paesi. Anche Il Galaxy A71 5G riceve l’ultima versione dell’interfaccia ma solo in terra asiatica e con firmware a A716BXXU7FWB6. Anche nel caso di questo secondo rilascio, l’update potrebbe diffondersi ben presto in molte altre zone del mondo molto rapidamente.

I Samsung Galaxy A71 sono stati lanciati nel 2020 con Android 10 a bordo. Entrambi i modelli standard e 5G poi hanno ricevuto la One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e ancora l’ aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 alla fine del 2021. Per finire, hanno ricevuto Android 13 qualche mese fa, a conclusione del 2022 e ora tocca all’interfaccia One UI 5.1 dare la sua comparsa per i telefoni.

Tra le tante novità della One UI 5.1 approdata sui Samsung Galaxy A71, ci sono quelle relative alla qualità della ricerca nell’app Stock Gallery, alla possibilità di ingrandire o ridurre a icona le app trascinando gli angoli delle finestre e le ottimizzazioni per il multitasking a schermo diviso. Con l’ultimo update poi, l’app Meteo mostrerà ancora più informazioni e ottiene anche un nuovo widget più dinamico. Anche il widget della batteria mostrerà ora non solo la carica del telefono ma anche quella di tutti gli accessori collegati al dispositivo, in qualsiasi momento.

