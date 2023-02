L’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5.1 approda anche sul primo modello di tablet Samsung. Dopo la distribuzione dell’interfaccia su un gran numero di smartphone di fascia alta e anche media, ora tocca al Galaxy Tab S8 adeguarsi all’ultimo pacchetto software, per la gioia dei relativi possessori.

L’aggiornamento One UI 5.1 per Galaxy Tab S8 standard giunge con la versione firmware X700XXU3BWB4 , per quanto riguarda invece il Galaxy Tab S8+ il pacchetto è quello siglato come X800XXU3BWB4. Ancora, la stessa attualizzazione è riservata naturalmente anche al Galaxy Tab S8 Ultra con il versione del firmware X900XXU3BWB4. Le prime notifiche di download del pacchetto sono giunte in Svizzera per quanto riguarda l’Europa ma, nelle prossime ore, è molto probabile che l’alert interessi anche altri paesi (compresa l’Italia). Tutto l’update ha un peso non esiguo di circa 1,87 GB: dunque sarà preferibile affidarsi ad una connessione Wi-Fi per scaricarlo.

Quali sono le principali novità che l’aggiornamento One UI 5.1 mette a disposizione anche del Samsung Galaxy Tab S8? Tra le tante, ci sono nuove ottimizzazioni per la fotocamera, delle migliorate opzioni di ricerca per la galleria e c’è anche la possibilità di minimizzare o ingrandire facilmente un’app trascinando uno dei suoi angoli. Passi in avanti sensibili sono stati compiuti anche in modalità multitasking a schermo diviso, per le routine e pure l’app Meteo è stata modificata, mostrando tutte le informazioni rilevanti a prima vista. Non va neanche dimenticato l’aggiornamento di Samsung Internet per una ricerca comune tra segnalibri e cronologia, il widget Smart Suggestions per ottenere musica suggerita da Spotify e quello dedicato alla batteria per visualizzare non solo livello di carica del del tablet ma anche quello degli accessori ad esso collegati. Insomma, il pacchetto è più che corposo e merita di essere testato in molti suoi aspetti.

Continua a leggere su optimagazine.com