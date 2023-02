Il colosso di Seul ha rapidamente implementato l’aggiornamento alla One UI 5.1 sui suoi smartphone e tablet. L’upgrade ha già iniziato a raggiungere i dispositivi di fascia media. Sebbene non ci siano state segnalazioni importanti sui bug, sembra esserci un problema nell’invio di messaggi WhatsApp tramite il comando vocale di Google Assistant.

Come riportato da ‘SamMobile‘, dopo aver installato l’aggiornamento alla One UI 5.1, si è riscontrato che il comando vocale dell’Assistente Google utilizzato per inviare messaggi tramite WhatsApp non funzionava. Quando viene utilizzato il comando vocale, l’Assistente Google risponde che non riesce a visualizzare il numero WhatsApp del contatto a cui deve essere inviato il messaggio. Dopo aver accuratamente controllato, sembra che la funzione sui telefoni che eseguono One UI 5.0 funga perfettamente.

Sebbene non siamo sicuri che il problema sia dovuto ad un bug all’interno di WhatsApp, Google Assistant o One UI 5.1, è molto probabile che il disguido dipenda dall’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico. Inoltre, non è chiaro se la funzionalità risulti interrotta solo su alcuni modelli Galaxy o su tutti gli smartphone. Chi fa molto affidamento su Google Assistant e WhatsApp per l’invio rapido di messaggi potrebbe trovare irritante questo problema. Di solito, con i principali aggiornamenti del sistema operativo Android o One UI, emergono alcuni bug, ma il colosso di Seul li risolve rapidamente con aggiornamenti successivi. Se utilizzate i comandi di Google Assistant per inviare messaggi WhatsApp, vi consigliamo di non installare, almeno per il momento, l’aggiornamento alla One UI 5.1 e di attendere la risoluzione del problema prima di procedere all’upgrade. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

