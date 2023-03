Si moltiplicano le notizie relative alla distribuzione dell’aggiornamento One 5.1 e ora anche il Samsung Galaxy A52 5G inizia a beneficiare dell’update. Dopo l’approdo dell’interfaccia anche su dispositivi di fascia media come il Samsung Galaxy M53 e addirittura sul primo tablet Samsung Galaxy Tab S8, tocca anche all’esemplare A52 (nella versione 5G) fare il passo software in avanti.

Il primo firmware con il quale la One 5,1 è giunta sul modello della serie Galaxy A è stato quello siglato come il A526BXXU2EWB1. Il peso del pacchetto si aggira intorno ad 1 GB e contiene al suo interno anche la patch di sicurezza del mese di febbraio. Le prime notifiche per il download sono comparse in terra asiatica ma la buona notizia di queste ore è che si sta assistendo ad un primo rilascio anche in Europa. Ci sono anche sporadiche segnalazioni per l’aggiornamento in Italia, ma sempre e soltanto per l’esemplare 5G del dispositivo.

Per quanto riguarda i modelli Samsung Galaxy A52 standard, dunque solo 4G, e Samsung Galaxy A52s non ci sono segnali di rilasci dello stesso pacchetto software. Era logico che l’esemplare 4G ottenesse per primo proprio l’ultimo aggiornamento, ma non c’è da preoccuparsi: i tempi per il prosieguo del roll-out dovrebbero essere comunque molto ridotti. Non stupirebbe affatto registrare le prime segnalazioni di notifiche per l’update nel giro di pochi giorni.

L’aggiornamento One 5.1 per i Samsung Galaxy A53 introduce una serie di funzioni molto utili. L’esperienza con la fotocamera, ad esempio, è stata ottimizzata, in particolare per i selfie è ora facilissimo cambiare il tono dei soggetti. Sono poi a disposizioni nuove suggerimenti per operazioni in app, un nuovo widget meteo con informazioni molto dettagliate, un altro per la batteria che comunica anche il livello di carica degli accessori associati al telefono e molto altro ancora.

