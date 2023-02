La marcia implacabile dell’aggiornamento One UI 5.1 continua senza alcuna pausa e l’interfaccia software ora inizia ad essere disponibile anche per il primissimo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip. I primi clienti Samsung che hanno puntato sul foldable a conchiglia saranno di certo lieti di conoscere che ogni novità inclusa nell’update sta per essere messa a disposizione del loro dispositivo, non certo recentissimo.

Il primo Samsung Galaxy Z Flip è stato commercializzato circa 3 anni fa ma la sua “veneranda” età non ha rappresentato un limite per il suo ulteriore adeguamento software, dunque alla One UI 5.1. Il rilascio giunge nel pacchetto firmware F700FXXUAJWAD che include anche la patch di sicurezza di febbraio 2023. Quest’ultima corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità: il via alla distribuzione è partito in Australia ma non ci sono particolari dubbi sulla release quasi immediata in molti altri paesi del mondo.

Quali sono le principali novità introdotte dalla Ona Ui 5.1 sul Samsung Galaxy Z Flip? Dei passi in avanti sostanziali riguardano le prestazioni della fotocamera, ci sono poi più opzioni e funzionalità nell’app Modalità e routine ed è stata migliorata anche l’esperienza con Samsung Internet. Tra i plus da non dimenticare ci sono i nuovi widget batteria che mostrano appunto il livello di carica della batteria del telefono in abbinamento anche a quelli degli accessori collegati.

Oltre che sui dispositivi della serie foldable top di gamma, l’aggiornamento One UI 5.1 sta giungendo anche sui primi smartphone della serie M del produttore. Lo sforzo profuso per lo sviluppo e la distribuzione dell’update dell’interfaccia è senz’altro encomiabile e di certo nelle prossime settima l’installazione del pacchetto software sarà messa a disposizione di un numero sempre crescente di modelli. Il supporto post-acquisto di Samsung, proprio in materia di aggiornamenti, resta un punto a favore notevole del brand sud-coreano.

