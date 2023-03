L’aggiornamento beta iOS 16.4 necessitava di un intervento di sicurezza rapido ed è proprio per questo che gli esperti di Cupertino hanno distribuito proprio un update minore (ma importante) per i tester della soluzione software, proprio nelle ultime ore. Capiamo esattamente perché il pacchetto ha fatto capolino e se è decisamente il caso di installarlo nel minor tempo possibile.

L’aggiornamento Rapid Security Response disponibile per tutti coloro che eseguono iOS 16.4 beta (in particolar modo gli sviluppatori) è il quarto firmware messo a disposizione da quando la funzione è stata introdotta proprio con in iOS 16. Il firmware di queste ore è etichettato come16.4 (b) ed è possibile beneficiarne tramite il classico meccanismo di aggiornamento software standard nell’app Impostazioni dei melafonini supportati. L’operazione di download e installazione sarà estremamente rapida visto il peso esiguo del pacchetto di soli 3.8 MB. Non per questo motivo l’update va sottovalutato. Qualunque tester farebbe bene ad usufruire dell’ultima fatica software per proteggere il suo dispositivo da minacce e bug già scovate e pure risolte dalla stessa Apple.

Probabilmente il cammino della beta iOS 16.4 non sarà ancora così lungo. Finora, oltre al pacchetto Rapid Security Response menzionato in questo articolo, sono stati rilasciati due firmware di test per l’aggiornamento. Per quanto riguarda poi l’update finale, si rincorrono più voci sulla possibilità che l’update per tutti possa essere garantito entro la fine del corrente mese, dunque di qui a due o tre settimane. Tra le novità attese c’è una nuova animazione in Libri, una nuova schermata iniziale dell’app Podcast, rinnovate impostazioni per lo schermo sempre attivo e ancora una serie di miglioramenti per le prestazioni dei melafonini supportati. Per quanto si tratti solo di un update incrementale insomma, i cambiamenti saranno assicurati per chiunque vorrà testarli per un rapido aggiornamento dall’App Store di Apple.

