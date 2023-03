Il nuovo album di Madame è L’Amore. La cantautrice vicentina durante il weekend ha cosparso le più importanti città italiane di indizi, con un riquadro rosso proiettato sui monumenti più caratteristici. Per questo Francesca Calearo – questo il nome di battesimo di Madame – aveva dato appuntamento ai fan a lunedì 6 marzo.

Sono passate poche settimane da quando Madame ha annunciato che il nuovo disco era chiuso e pronto per le stampe. Oggi, 6 marzo, il nuovo album di Madame ha un titolo e una data di uscita: L’Amore sarà fuori il 31 marzo 2023. Per la giovanissima cantautrice si tratta della sua seconda avventura discografica dopo l’album di debutto Madame (2021) e ben due esperienze al Festival di Sanremo: la prima con Voce nel 2021, la seconda con Il Bene Nel Male nel 2023.

L'AMORE cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia

Per Madame è stato un anno difficile, soprattutto per quelle indagini sui falsi green pass che l’hanno coinvolta e sui quali l’artista ha promesso di pronunciarsi non appena sarà concluso l’iter giudiziario. Per questo è stata più volte messa in dubbio la sua presenza al concerto di Capodanno di Roma e allo stesso Festival di Sanremo.

Il 2023 di Madame è partito con Sanremo, continua con il nuovo album e continuerà ancora con un tour. Per il momento non è dato conoscere la tracklist de L’Amore né è possibile sapere se ci saranno ospiti eccellenti. La copertina scelta per l’album è un rosso basic, senza l’effige dell’artista al centro dell’artwork. La spiegazione è netta: “Se ti dico ‘l’amore’ che colore ti viene in mente?”.

L’unico indizio sul contenuto è tutto nei synth che possiamo ascoltare nel teaser pubblicato nelle storie Instagram. Presto potrebbe arrivare un secondo estratto dopo Il Bene Nel Male.

