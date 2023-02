Sono stati annunciati i concerti di Madame nel 2023. La cantante è in gara al Festival di Sanremo e in estate sarà dal vivo in tutta la penisola per portare sui palchi d’Italia i brani più apprezzati dal pubblico.

A Sanremo 2023 presenta in gara il nuovo singolo, Il Bene Nel Male, una canzone affiancata da numerose polemiche che con la musica dell’artista c’entrano ben poco. Madame è infatti indagata per falsi green pass, ossia per aver ottenuto la vetrificazione verde senza essersi sottoposta effettivamente alla vaccinazione.

Il fatto è esploso in rete e attirato numerose polemiche: è giusto consentire a Madame di prendere parte al Festival nonostante sia la protagonista di un’indagine ancora in corso? Per Amadeus è giusto, la cantante quindi resta in gara.

Sanremo 2023 sarà il primo passo verso la sua nuova musica. Il Bene Nel Male anticiperà infatti l’uscita di nuovi brani, di un disco che Madame presenterà in tutta Italia la prossima estate.

Le prevendite dei biglietti per i concerti di Madame nel 2023 sono aperte dal 3 febbraio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Si parte l’8 luglio da Nichelino (TO) per far tappa a Roma e poi a Ferrara, Firenze e ancora Udine.

Ad agosto la cantante è attesa a Forte dei Marmi (LU), Palermo e Taormina, poi un ultimo show a Macerata atteso per il 29 agosto. Il calendario è in aggiornamento.

I concerti di Madame nel 2023

8 luglio 2023 Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

17 luglio 2023 Roma, Auditorium Parco Della Musica – Cavea

21 luglio 2023 Ferrara, Ferrara Summer Festival

24 luglio 2023 Firenze, Piazza SS. Annunziata

28 luglio 2023 Udine, Castello

20 agosto 2023 Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

24 agosto 2023 Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto 2023 Taormina, Teatro Antico

29 agosto 2023 Macerata, Sferisterio