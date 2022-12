Madame indagata prima di Sanremo: spunterebbe proprio il suo nome tra i pazienti dei medici no vax. La cantante è accusata di aver fatto ricorso a pratiche contrarie alla legge al fine di ottenere il green pass senza essersi sottoposta alla vaccinazione anti covid-19.

Stando a quanto emerge oggi, da una nuova inchiesta, nell’elenco dei clienti dei medici no vax figura il nome di Francesca Calearo, nome reale della cantante che tutti conosciamo come Madame e in gara al prossimo Festival di Sanremo, tra i 28 Big scelti da Amadeus.

Ricostruisce la vicenda il Giornale di Vicenza, provincia di provenienza della rapper. Non solo il suo nome: tra quelli dei personaggi famosi c’è anche quello della tennista marchigiana Camila Giorgi.

Apprendiamo che l’indagine è stata condotta dalla Squadra mobile di Vicenza dopo la segnalazione effettuata dalla Usl 8. Alcuni funzionari facenti riferimento alla direttrice Giusy Bonavina, si erano insospettiti. Il motivo? Il numero di vaccini richiesti da alcuni noti studi medici vicentini, operanti sia nella città di Vicenza che in provincia. Si indaga ora sulla pista delle false vaccinazioni a pazienti consenzienti con il solo fine di ottenere la certificazione verde per muoversi liberamente, utilizzare i mezzi pubblici e tenere fede – probabilmente – ad impegni lavorativi già presi.

Tra i pazienti sospettati di aver ricorso a pratiche scorrette ai fini dell’ottenimento del green pass c’è anche la rapper Madame. Alla cantante, pare, non sarebbe mai stato inoculato il vaccino anti covid-19 ma le sarebbe stato comunque concesso il green pass.

La notizia giunge in rete proprio quando il nome di Madame appare nel cast del Festival di Sanremo 2023, e potrebbe influenzare il suo posizionamento nella classifica di gradimento.