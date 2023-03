If Darkness Had A Son è il nuovo singolo dei Metallica. La band di James Hetfield ha lanciato la terza anticipazione dell’album 72 Seasons in uscita il 14 aprile. Dopo Lux Æterna e Screaming Suicide, i Four Horsemen si sono riversati su TikTok per spoilerare l’uscita del nuovo singolo.

In una prima clip il batterista Lars Ulrich suonava da solo, in una seconda clip è arrivato il bassista Rob Trujillo per poi dare spazio agli altri componenti. Nel contesto, la band ha invitato i follower a suonare insieme sotto l’hashtag #duet, seguendo la regola non scritta delle challenge sul popolare social network cinese.

Nelle ultime ore il nuovo singolo dei Metallica ha avuto un nome e un video ufficiale. If Darkness Had A Son è scandito dalle cavalcate sul muting di Hetfield e Kirk Hammett che si appoggiano sui colpi di rullante di Ulrich, per poi esplodere in un riff graffiante che è tipico dello stile dei Four Horsemen. Il tema affrontato è quello delle tentazioni e del peccato.

Non manca l’assolo di Hammett né siamo privi dei cambi di tempo di Lars Ulrich, che lasciano immaginare un headbang violento una volta che i Metallica saliranno sul palco.

Un ritorno che si fa sempre più glorioso, e questo singolo lo dimostra: già con l’uscita di Screaming Suicide i Metallica hanno scavato a fondo rompendo un tabù raccontando il suicidio con la sua accezione più schietta e reale, il tutto su un tappeto di puro heavy metal che è lo stile di cui sono tra i più autorevoli rappresentanti.

[Refrain]

Temptation

Temptation

Temptation

Temptation

[Verse 1]

The beast still shouts for what it’s yearning

He stokes the fire, desire burning

The never-ending quenchless craving

The unforgiven misbehaving

[Chorus]

If darkness had a son, here I am

Temptation is his father

If darkness had a son, here I am

I bathe in holy water

Temptation, leave me be

[Refrain]

Temptation

Temptation

Temptation

Temptation

[Verse 2]

So paint your eyеs as black as sorrow

Hide yourself behind tomorrow

Thе nightmares search for infiltration

In domination, captivation

[Chorus]

If darkness had a son, here I am

Temptation is his father

If darkness had a son, here I am

I bathe in holy water

Temptation, leave me be

[Verse 3]

Return again to where it’s darkest

Dragging home this heathen harvest

And all the children subjugated

Manipulated, propagated

[Chorus]

If darkness had a son, here I am

Temptation is his father

If darkness had a son, here I am

I bathe in holy water

[Post-Chorus]

If darkness had a son (Here I am)

If darkness had a son (Here I am)

If darkness had a son (Here I am)

I bathe in holy water

Temptation, leave me be