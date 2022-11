Il nuovo singolo dei Metallica è Lux Æterna, una vera e propria bomba sganciata senza alcuna dichiarazione preventiva di guerra. La band di James Hetfield non sfornava nuova musica dai tempi di Hardwired… To Self Destruct (2016) e in più occasioni dalla bocca del chitarrista Kirk Hammett sono uscite informazioni a metà circa il lavoro dei Metallica sul seguito ideale.

La bomba, dicevamo, è arrivata nel pomeriggio di lunedì 28 novembre con un triplo annuncio: un singolo, un tour e un nuovo album. Lux Æterna è stata rilasciata subito insieme alla data e al titolo del nuovo disco: 72 Seasons sarà fuori il 14 aprile 2023 ed è già un delirio tra i fan in hype vigoroso.

Lux Æterna è il cecchino che prende di mira l’ascoltatore e gli esplode addosso l’intero caricatore: c’è la frenesia dei “doppi” di Lars Ulrich che abbiamo ascoltato in altre hit come St. Anger, Battery e nello special di One, ma a questo giro Hetfield e soci guardano verso i Judas Priest più insofferenti e ci regalano un pezzo adrenalinico e intriso di classic.

Non è prematuro dire che i Metallica, dopo l’annuncio di 72 Seasons, si sono già prenotati la scena. Il nuovo disco è prodotto da Greg Fidelman insieme a James Hetfield e Lars Ulrich per un totale di 12 tracce. Ecco la tracklist:

01 72 Seasons 02 Shadows Follow 03 Screaming Suicide 04 Sleepwalk My Life Away 05 You Must Burn! 06 Lux Æterna 07 Crown of Barbed Wire 08 Chasing Light 09 If Darkness Had a Son 10 Too Far Gone? 11 Room of Mirrors 12 Inamorata

Anticipation

In domination

A sea of hearts beat as one, unified

Magnification

All Generations

Approaching thunder, awaiting the light

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna

Exhilaration

Frenzied sensation

Kindred alliance connected inside

Commiseration

Sonic salvation

Cast out the demons that strangle your life

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna

Lux Æterna

Emancipation

Kill isolation

Never alone for the feelings alike

Amplification

Lightning the nation

Never alive more

Then right here tonight

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna

Light it